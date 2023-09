OB-Wahl in Nordhausen: Kai Buchmann bleibt Oberbürgermeister

Nordhausen. Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Nordhausen: Der Alte ist auch der Neue. Nach einem dramatischen Abend muss die AfD eine Niederlage einstecken, während der Amtsinhaber triumphieren darf.

Die Würfel sind gefallen. Kai Buchmann lacht. Jeder, der ihn im Bürgerhaus beobachtet, spürt, welch eine Last in diesem Augenblick von seinen Schultern gefallen ist. Der 47-Jährige hat die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Nordhausen gewonnen. Nach einem dramatischen Abend, an dem er zunächst einen Rückstand aufholen musste, weil Konkurrent Jörg Prophet (AfD) in Führung gegangen war und diese bis zur Hälfte der Auszählung verteidigen konnte.

Im Endspurt hat Buchmann das Blatt gewendet und seinen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Nur die Auszählung im Briefwahllokal 6 hat schließlich auf sich warten lassen.

Doch jetzt liegen die Resultate aller 42 Wahllokale vor. Das vorläufige Endergebnis besagt, dass Kai Buchmann 54,9 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Demzufolge hat Jörg Prophet 45,1 Prozent erreicht.

Erfreulich ist die Wahlbeteiligung. 59,3 Prozent der 32.925 wahlberechtigten Nordhäuser haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Das heißt: An der Stichwahl haben sich mehr Nordhäuser beteiligt als am ersten Wahlgang vor zwei Wochen (damals: 56,4 Prozent). Das ist bemerkenswert. Häufig nimmt die Teilnahme an einer Stichwahl gegenüber dem ersten Durchgang ab. Dass es diesmal in Nordhausen anders gelaufen ist, zeugt davon, wie sehr in den vergangenen Tagen die Wähler auf beiden Seiten mobilisiert worden sind. Dass letztlich Kai Buchmann als Sieger hervorgegangen ist, dürfte vor allem auch ein Verdienst vom sehr engagierten Bündnis „Nordhausen zusammen“ sein.