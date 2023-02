Die Amtszeit von Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) endet am 6. Oktober.

OB-Wahltermin in Nordhausen steht fest

Nordhausen. Die Amtszeit von Kai Buchmann (parteilos) endet am 6. Oktober.

Die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen ist für den 10. September angesetzt. Eine möglicherweise nötige Stichwahl würde am 24. September folgen, teilte Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) am Mittwoch mit.

„Für mich stellt sich die Frage, wie wir das ehrenamtlich abgedeckt bekommen“, reagierte Stempedas Ortsteilbürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos) angesichts des zeitgleich stattfindenden Tags des offenen Denkmals. Buchmann sieht darin aber keinen Hinderungsgrund.