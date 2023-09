Oberbürgermeister-Wahl in Nordhausen: Schmierereien und eine Prügelei

Nordhausen. Vor den Wahllokalen in der Käthe-Kollwitz-Schule in Nordhausen liegen bei Parkplatzsuchenden die Nerven blank. Und Sprayer greifen das Rathaus an.

Weitestgehend ruhig verlief der Wahlsonntag bisher in Nordhausen. Zwei Zwischenfälle sorgen jedoch für Aufsehen. Unbekannte haben am Samstag das Rathaus beschmiert. Die Parolen sind am Sonntagmorgen beseitigt worden.

Vor der Käthe-Kollwitz-Schule, in der sich zwei Wahllokale befinden, kam es am Sonntagvormittag zu einer Prügelei. Bei diesem Streit, der zunächst verbal und dann mit Fäusten ausgetragen wurde, soll es um einen Parkplatz gegangen sein.

Oberbürgermeister-Wahl in Nordhausen: Mehr als 5300 Frauen und Männer haben die Briefwahl genutzt