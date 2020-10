Obersachswerfen: Landwirte schreiben Erfolgsgeschichte zwischen Ost und West

„Wir waren voller Euphorie, das Neue und Unbekannte zu erleben“, erinnert sich Andreas Gerbothe heute noch gut an den 13. April 1990. Damals machte sich der 22-jährige Obersachswerfer mit weiteren Dorfbewohnern auf den Weg zur Grenze nach Niedersachsen, um den Grenzzaun zu öffnen und die Bürger aus Wiedigshof, einem Ortsteil von Walkenried, zu begrüßen.

„Wir konnten vorher immer nur in Richtung der Grenze blicken, aber uns nicht dorthin bewegen“, berichtet Gerbothe. Wer es dennoch tat, riskierte sein Leben, denn er bewegte sich im engeren, 500 Meter breiten direkten Grenzbereich. Nun bot sich nach vielen Jahren der Trennung endlich die Chance, die Menschen auf der anderen Seite des Zaunes kennenzulernen.

Natürlich waren auch die Südniedersachsen neugierig auf ihre ostdeutschen Nachbarn. „Wir haben uns den Schraubern angeschlossen, die den Grenzzaun von DDR-Seite her niederrissen“, blickt Hubertus Wiesner zurück. Der Landwirt aus Wiedigshof war mit seinem Traktor zur Grenze gefahren, um bei dem historischen Moment dabei zu sein.

Selbst die Kirche wurde zur Grenzöffnung mit eingespannt. „Ein Mann aus Obersachswerfen holte die junge Pastorin Sabine Wegner aus Liebenrode mit der Pferdekutsche ab, die nach ihrem Eintreffen an der Grenze eine kleine Rede hielt und ihren Segen erteilte“, erzählt Gerbothe.

Als Erstes Verbindungsweg zwischen den Orten aufgeschüttet

Schnell kamen die Menschen ins Gespräch und merkten, dass sie trotz der Trennung durch den Zaun viele Themen verbanden. „Das erste Thema war, wie stellen wir die frühere Straßenverbindung wieder her, denn der alte Weg war nicht mehr vorhanden“, so Gerbothe. Ein paar LPG-Mitarbeiter aus Obersachwerfen und ein Landwirt aus Walkenried luden Kies auf und kippten ihn dort ab, wo die Straße entstehen sollte. Damit wurde der Weg so hergerichtet, dass er wieder befahrbar war.

„Ich kam sofort mit Hubertus in Kontakt, der mir anbot, seinen Betrieb in Wiedigshof anzuschauen“, berichtet Gerbothe weiter. Schnell war der Gedanke geboren, auch in Obersachswerfen einen eigenen Betrieb als Wiedereinrichter auf den Weg zu bringen. Also nahm Gerbothe seine Flächen aus der LPG heraus und gründete noch im September 1990, also kurz vor der Wiedervereinigung seinen eigenen, 70 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb. „Hubertus hat mir seine Maschinen zur Verfügung gestellt und bei der Ernte geholfen“, erinnert sich der Nordthüringer.

Im Laufe des Jahres 1991 sei dann bei beiden der Gedanke gereift, sich zusammenzutun. Also bauten beide in Obersachswerfen einen neuen Kuhstall, in dem mit 29 Kühen die Milchproduktion aufgenommen wurde. „Am 1. Januar 1992 gründeten wir die Gerbothe-Wiesner GbR“, sagt der Obersachswerfer.

Beide schrieben mit ihrem Betrieb eine Erfolgsgeschichte. Heute umfasst das Unternehmen eine Fläche von rund 1000 Hektar Ackerfläche und Grünland. 120 Kühe plus Nachzucht stehen derzeit in den Ställen, die eine Durchschnittsleistung von etwa 12.000 Liter pro Kuh liefern. Damit zählt der Betrieb zu den besten Milchviehherden in Thüringen.

Aus Geschäftspartnern werden Freunde

Andreas Gerbothe und Hubertus Wiesner haben sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und dieses an ihre Söhne Marcus und Alexander abgegeben. „Wir halten die Zügel aber noch in der Hand“, macht Gerbothe deutlich. Er habe die Entscheidung, mit Wiesner vor 28 Jahren zusammenzugehen, nie bereut. „Es hat einfach menschlich gepasst zwischen uns, es ist eine Freundschaft entstanden. Zudem hat Hubertus einen hohen Sachverstand“, betont der heute 52-jährige Obersachswerfer. Er wisse von einigen Gegenbeispielen, wo es nicht funktioniert habe.

Auch Wiesner zieht eine positive Bilanz. „Mein Vollerwerbsbetrieb konnte damals aufgrund seiner geringen Größe nicht weitergehen. Ich war auf der Suche nach einer Alternative, und diese bot sich mir mit der Grenzöffnung“, schätzt der Landwirt aus Wiedigshof ein. „Wir haben in den 30 Jahren einen zukunftssicheren Betrieb entwickelt und vieles richtig gemacht“, fügt er hinzu.

„Ich denke, die Einheit ist in den 30 Jahren definitiv gelungen, auch wenn es etwas länger gedauert hat als gedacht“, meint Gerbothe. Aber es habe zuvor ja auch noch niemand eine Wiedervereinigung praktiziert.