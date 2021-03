Oberstleutnant Anne Bressem fordert Frauenquote

Anne Bressem zieht im Wahlkreis Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuser für die SPD in den Bundestagswahlkampf.

Nordhausen. Den Internationalen Frauentag am 8. März nimmt die SPD-Bundestagskandidatin zum Anlass, eines ihrer Schwerpunktthemen in den Fokus zu rücken.

„Auf dem Weg zu echter Gleichberechtigung brauchen wir Frauen einen langen Atem“, erklärte die hiesige SPD-Bundestags-Direktkandidatin Anne Bressem anlässlich des 110. Internationalen Frauentags am 8. März. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein unbedingtes Muss. Es ist eine Schande für ein Land wie Deutschland, dass Frauen immer noch im Durchschnitt 19 Prozent weniger als Männer verdienen“, so Bressem. Hinzu komme, dass Frauen noch immer schlechtere Karrierechancen, besonders in Führungspositionen, haben.

„Ich als Oberstleutnant weiß, wie schwer es ist, sich in einer Männerdomäne wie der Bundeswehr zu behaupten. Vor 20 Jahren war ich mit eine der ersten Frauen im aktiven Dienst an der Waffe. Ein langer Weg, der Spuren und damit auch Wunden hinterlassen hat“, so Anne Bressem im Blick zurück auf die Wegmarken ihrer Laufbahn. Ihr beruflicher Weg sei hart und und steinig gewesen, aber sie sei stolz, ihn gegangen zu sein.

„Gleichstellungspolitik ist Gesellschaftspolitik. Deshalb täte Deutschland gut daran, die Schieflage bei der Entlohnung schnellstmöglich abzustellen. Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen kann nur ein erster Schritt zum Grundsatz `Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit´ sein. Dazu braucht es eine verbindliche und damit gesetzlich verankerte Frauenquote in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf allen Ebenen. Dafür möchte ich im kommenden Bundestag kämpfen“, so Bressem abschließend.