Oberzentren-Debatte: Nordhausens Stadtchef vermisst objektive Kriterien

Nordhausen. Kai Buchmann (parteilos) fordert das Land zur Klarstellung auf und kündigt Gegenwehr gegen willkürliche Entscheidungen an.

In der aktuellen Debatte um einen Oberzentren-Status der Stadt Nordhausen hat sich jetzt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) erneut zu Wort gemeldet.

Nachdem er es schon Ende November im Stadtrat bejaht hatte, eher die Oberzentren Eisenach und Suhl/Zella-Mehlis verhindern zu wollen als sich für ein Oberzentrum Nordhausen einzusetzen, übt er in einer Pressemitteilung am Montag deutliche Kritik an der rot-rot-grünen Landesregierung.

Die „offensichtliche Änderung der landespolitischen Kriterien zur Ausweisung von Oberzentren bezüglich Südthüringen, aber vor allem Eisenach“ sei „leider nicht kommuniziert“ worden. Die Stadtverwaltung werde das zuständige Ministerium kontaktieren und zur Klarstellung der Herangehensweise auffordern. „Sollten objektive Kriterien vonseiten des Landes definiert sein, dürften weitere Städte Thüringens, darunter natürlich auch Nordhausen, von einer Aufwertung nicht ausgeschlossen werden“, so Buchmann weiter. Nordhausen sei schließlich „klar die dominierende Kommune der Planungsregion Nord“.

Forderung, Diskussionsprozess neu zu starten

Buchmann bleibt bei seiner grundsätzlichen Skepsis: Bereits jetzt konterkariere der Vorschlag der Landesregierung das Ziel der Etablierung einer ausgewogenen Landesplanung.

Der Oberbürgermeister fordert, den Diskussionsprozess zur Ausweisung von Oberzentren neu zu starten. „Willkürliche Entscheidungen im Freistaat Thüringen, die die Stadt Nordhausen schlechter stellen, werden geprüft und entsprechend rechtlich gewürdigt“, kündigte er weiter an. Dass betroffene Kommunen hier erfolgreich sein können, zeige aktuell das positive Urteil der Bedarfszuweisungsklage für die Stadt Nordhausen.