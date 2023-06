In Nordhausen hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben (Symbolbild).

Ödland in Flammen: Polizist alarmiert Feuerwehr in Nordhausen

Nordhausen. Ein Polizist hat in Nordhausen einen Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das gilt als wahrscheinliche Ursache des Feuers.

In der Kyffhäuserstraße in Nordhausen kam es am Dienstag gegen 16.20 Uhr zu einem Ödlandbrand. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Polizist die brennende Vegetation bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Umstehende Gebäude seien nicht in Gefahr gewesen. Als Brandursache gelte eine Selbstentzündung als wahrscheinlich.

