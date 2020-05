Öffentliche Toiletten in Nordhausen: „Kaputt, geschlossen oder nicht vorhanden“

Blickt die SPD-Stadtratsfraktion auf die öffentlichen Toiletten in Nordhausen, dann spricht sie von „unhaltbaren Zuständen“. „Kaputt, geschlossen oder nicht vorhanden“, so sei die aktuelle Situation, beklagt Fraktionschef Georg Müller.

Aus diesem Grund habe die Fraktion der SPD einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, die Situation nachhaltig zu verbessern. In einer Videokonferenz vor über einem Monat habe die Bürgermeisterin auf Nachfrage erklärt, dass man sich mit dem Gesundheitsamt vereinbart, wie die öffentlichen Toiletten wieder geöffnet werden können, erinnert Müller. Mit Datum der Allgemeinverfügung des Landkreises vom 4. Mai seien die Kommunen sogar verpflichtet, die öffentlichen Toiletten zu den bisherigen Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zu öffnen.

Die Praxis sieht anders aus. Davon haben sich die Sozialdemokraten am Sonntag selbst überzeugt. Ihre Erlebnisse haben sie protokolliert.

Bahnhofsplatz, 10 Uhr: Keine Toilette vorhanden, sondern ein Hinweis zur öffentlichen Toilettennutzung in einer im Bahnhof integrierten Gaststätte. Leider öffnet die erst um 11 Uhr. Ein Glück, denn am Montag gehen die Türen erst um 15 Uhr auf und schließen täglich um 21 Uhr. Also weiter.

Arnoldstraße, 10.10 Uhr: Hier sind die öffentlichen Toiletten auf behördliche Anordnung der Stadt weiterhin geschlossen. Auf zum Rathaus.

Nikolaiplatz, 10.20 Uhr: Toiletten modern, sauber und geöffnet. Ein echtes Highlight auf dem öffentlichen Toiletten-Parcours. Jetzt noch zum Petersberg.

Petersberg, 10.25 Uhr: Der neugestaltete Spielplatz ist voller Eltern und Kinder. Mit der positiven Erfahrung vom Rathaus ein Blick auf die Toiletten. Ein Schild an der Sporthalle weist eine behindertengerechte Toilette nebst Babywickelraum aus. Trotz Gebührenpflicht ist sie massiv verschlossen. Schräg gegenüber ein großes WC-Schild, doch auch in diese Toilettencontaineranlage ist kein Reinkommen.

August-Bebel-Platz, 10.35 Uhr: Die altehrwürdige Toilettenanlage ist verwaist und verschlossen. Es ist ja auch kein Jahrmarkt.

„Nach einer guten halben Stunde das traurige Resultat: fünf Versuche – ein Treffer“, blickt Georg Müller zurück. „Willkommen in der Tourismusstadt Nordhausen.“