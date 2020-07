Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offbeat aus Osterode nicht länger offline

Nachdem der Popchor Offbeat aus Osterode/Harz coronabedingt bereits seit März seine Chorproben nur noch per Internet in einem virtuellen Raum durchführen konnte, präsentiert er am 25. Juli um 19 Uhr mit Stolz ein virtuelles Konzert. Eigentlich waren für dieses Jahr im Juni sechs Konzerte an verschiedenen Orten geplant und man war sich schnell einig, wenn wir unsere neuen Songs nicht live präsentieren dürfen, dann eben übers Internet.

Unter der Leitung des Chorleiters André Wenauer wurde geübt, was das Zeug hält, was sich gar nicht so einfach gestaltete. Statt wie in normalen Chorproben, in denen jeder Sänger um sich herum die anderen hat, musste jetzt jeder für sich üben, allein den Song einsingen und allein ein Video von sich machen. Das alles wurde dann in mühevoller Arbeit vom Chorleiter zusammengeschnitten und heraus kam ein Projekt, das sich sehen lassen kann. Außer einigen Mitschnitten eines Livekonzerts von 2018 werden neu einstudierte Stücke zu hören und sehen sein. Wer also die Möglichkeit nutzen will, den Chor einmal zu sich nach Hause zu holen, der findet am nächsten Samstag auf der Homepage www.popchor-offbeat.de einen Link, mit dem er ganz einfach den Eingang zum Konzert findet.