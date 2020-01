Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offenes Ohr bei Ärger mit den Behörden

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurz Herzberg hält seinen nächsten Sprechtag in Nordhausen am 18. Februar ab, einem Dienstag. Ab 9 Uhr ist er im Landratsamt, Grimmelallee 23, anzutreffen. Interessierte sollten vorab einen Gespräch vereinbaren.

Herzberg will die Menschen im Umgang mit den Behörden unterstützen. Unterlagen zu dem jeweiligen Anliegen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, sollten mitgebracht werden. Sofern der Bürgerbeauftragte nicht zuständig ist, leitet er das Anliegen weiter. Die Beratung ist kostenlos. Bürgeranliegen können auch per E-Mail an Herzberg gerichtet werden: post@buergerbeauftragter-thueringen.de.

Gesprächsvereinbarung unter der Telefonnummer 0361/573 11 38 71