Immer wieder sonntags: Ohren- und Gaumenschmaus in Südharzer Natur

Immer wieder sonntags … so heißt es auch am 4. Juni am Gondelteich in Neustadt.

Neustadt. Hier noch ein Tipp für Kurzentschlossene: Am Gondelteich in Neustadt im Landkreis Nordhausen wird am Sonntag eine beliebte Veranstaltungsreihe fortgesetzt.

Musikalische Unterhaltung in der herrlichen Südharzer Natur kann am Sonntag am Gondelteich in Neustadt genossen werden. Die Event-Firma Muth & Hofmannn lädt ein. Am 4. Juni ab 14.30 Uhr sorgt Alleinunterhalter Udo Spangenberg für beste Stimmung. Dazu gibt es Bier vom Fass, leckere Bratwurst vom Grill sowie Kaffee und hausgebackenen Kuchen. Das Team vom Kiosk am Gondelteich und vom Sachswerfer Handwagen hofft auf viele Besucher der beliebten Veranstaltungsreihe.