Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orchestermitglieder aus Nordhausen freuen sich: Zweites Loh-Konzert nimmt mit nach Spanien

In historischem Ambiente präsentiert das traditionsreiche Loh-Orchester kommende Woche Mittwoch ein durch und durch temperamentvolles Konzertprogramm. Darauf hat jetzt Anne Hagedorn, Pressesprecherin des Orchesters, hingewiesen. Demnach steht der musikalische Abend unter dem Motto „Viva Espana“

Und doch spielen auch andere Nationen darin eine Rolle: so etwa Frankreich. Denn unter der Leitung von Generalmusikdirektor und Dirigent Michael Helmrath erklingt mit „España“ zu Beginn das Werk des Franzosen Emanuel Chabrier. Dieser komponierte sein mitreißendes Stück im Jahr 1883 unter dem Eindruck einer Spanienreise.

„Heiße, andalusische Sommernächte, traurig und schön zugleich, dazu eine melancholisch perlende Gitarre: Das Concierto de Aranjuez bringt im zweiten Teil des Abends rhythmisch feurige Sehnsüchte zum Klingen“, macht Anne Hagedorn neugierig auf diesen Ohrenschmaus. Gespielt wird dies vom international gefragten, kubanischen Gitarristen Joaquín Clerch. Die Wahl der Gitarre, des spanischen Nationalinstruments, für den Solopart und der folkloristischen Klänge, war kein Zufall, sondern ein bewusstes Bekenntnis des Komponisten Joaquín Rodrigo.

Älteren Datums ist die frühromantische Sinfonie in D-Dur, komponiert von Rodrigos Landsmann, Juan Crisóstomo de Arriaga. Dieser gilt als der „spanische Mozart“. Und seine Sinfonie überrascht durch ihre aufwühlende Dramatik. Erleben lässt sich all das am 5. Februar ab 19.30 Uhr beim 2. Loh-Konzert im Achteckhaus in Sondershausen.

Karten gibt es unter anderem im TA-Pressehaus in der Nordhäuser Bahnhofstraße 33, an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 03631 / 98 34 52, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.