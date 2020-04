Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ordnungsamt kontrolliert in Nordhausen das Einhalten der Infektionsschutz-Regeln

Die Stadtverwaltung setze die Vorgaben des Landes und des Landkreises im Kampf gegen die Corona-Pandemie konsequent um, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. Um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten, habe die Stadt unter anderem den Bürgerservice und das Standesamt auf individuelle Terminvergabe bei dringenden Sachverhalten und ein breiteres Online-Angebot umgestellt.

Der Vollzugsdienst des städtischen Ordnungsamtes kontrolliere seit vier Wochen täglich die Umsetzung der behördlich angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen. Dabei unterstütze das Amt im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten den Landkreis. „Momentan sind wir mit allen verfügbaren Beschäftigten des Außendienstes unterwegs, um die Verordnungen zum Infektionsschutz zu kontrollieren. Die Umsetzung dieser Regelungen und damit auch die Gesundheit der Menschen hat für die Stadt oberste Priorität“, betont Ordnungsamtsleiter Christian Kowal.

Das Ziel sei in erster Linie, die Bürger aufzuklären. „Wir kontrollieren das Betretungsverbot der Spielplätze und sprechen Personen in Parks und Grünanlagen direkt an, die sich nicht an die Verfügungen halten, und lösen auch Menschenansammlungen auf“, schildert Kowal. Das Frühlingswetter sorge dafür, dass die Menschen Parks, Grünanlagen, aber auch die Kiesseen aufsuchen und dort verweilen. Bei diesen Kontrollen helfe das neue Lautsprecher-Sirenen-System, das vordergründig für die Bevölkerungswarnung im Fall einer Evakuierung und Bombenentschärfung erst kürzlich beschafft wurde.

In den meisten Fällen konnten die Verstöße durch Gefährdungsansprachen unterbunden werden. In fünf Prozent der Fälle, vor allem bei uneinsichtigen Bürgern oder Wiederholungstätern, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In der Zeit vom 26. März bis 16. April führte das Ordnungsamt im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen insgesamt 176 Kontrollen durch. Dabei ging der Vollzugsdienst auch 60 Meldungen des Cityrufs nach.