Organspende: Tot zum Lebensretter geworden

Wem er hilft, erfährt Oberarzt René Knabner nie. Allein, ob und wie das eingesetzte Organ funktioniert, teilt ihm das jeweilige Transplantationszentrum vier Wochen später in einem Brief mit.

Voriges Jahr schickte der Transplantationsbeauftragte des Südharz-Klinikums drei Organe eines hirntoten Patienten von Nordhausen auf Reisen: eine Leber und zwei Nieren. Auf dass andere Menschen mit einem dieser Spenderorgane weiterleben können. 2018 waren es drei Lebern, sechs Nieren und eine Lunge von vier Hirntoten.

Das Südharz-Klinikum ist – im Gegensatz etwa zu den Unikliniken in Jena, Halle oder Leipzig – kein Transplantationszentrum. Doch ist dem Haus die Organentnahme erlaubt. Es hat die nötige Fachkompetenz: Für die Feststellung des Hirntods ist ein Facharzt mit mehrjähriger Erfahrung in der Intensivbehandlung von Patienten mit akuten schweren Hirnschädigungen gefordert, zudem ein Facharzt für Neurologie oder Neurochirurgie.

Eine mehrere Seiten lange Richtline regelt die Diagnose Hirntod

Zwei Kollegen müssen, so schreibt es eine Richtlinie vor, den Hirntod des Patienten unabhängig voneinander feststellen. Diese Patienten sind noch nicht klinisch tot, doch ist deren Hirn irreversibel ausgefallen. „Die Organe werden durch intensivmedizinische Maßnahmen am Leben erhalten“, erklärt Knabner.

Voriges Jahr zählte man auf der Intensivstation am Südharz-Klinikum vier solche Patienten – nur einer hatte seine Zustimmung zur Organentnahme gegeben. 2018 indes standen vier der fünf Hirntoten am Krankenhaus als Spender zur Verfügung. „In etwa der Hälfte der Hirntod-Fälle sind Hirnblutungen die Ursache“, sagt Knabner, im Alltag auf der Intensivstation und im OP als Anästhesist tätig. Bei etwa jedem fünften Hirntoten litt das Gehirn an Sauerstoffmangel, auch Schädel-Hirn-Verletzungen, etwa infolge von Verkehrsunfällen, führen immer wieder zum Hirntod. Tumore oder Fehlbildungen können ebenfalls Ursache einer irreversiblen Hirnschädigung sein.

Eine Richtlinie der Bundesärztekammer schreibt den Ärzten die genaue Diagnostik vor. Das Feststellen des Komas, des Ausfalls der Hirnstammreflexe und der Spontanatmung sind nötig, aber längst nicht ausreichend für die Diagnose Hirntod. Die Anweisungen an die Ärzte umfassen mehrere Seiten. Schon drei Dutzend Mal stellte Oberarzt Knabner selbst die Diagnose, musste er diese den Angehörigen mitteilen.

Oft sind Angehörige froh, wenn ein Organspendeausweis Klarheit schafft

Mehr noch: Er musste das Thema Organspende ansprechen. Nur wenige Stunden nach dem Hirntod. Denn bei Herz und Lunge muss binnen sechs Stunden nach dem Hirntod entschieden werden, bei den anderen Organen – Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse – sind es gar nur vier Stunden.

„Ein Organspendeausweis ist ein gutes Mittel zur Entscheidungsfindung“, so Knabner. Schon oft hat er erfahren, dass die Angehörigen froh sind, wenn ihnen der Patient die Entscheidung im Vorfeld abnahm: „Damit können die Hinterbliebenen meist leben.“ Hat er diesen Eindruck nicht, sei er aber auch bereit, trotz Spenderausweis von einer Organentnahme abzusehen.

Bislang galt, dass ohne Zustimmung einem Hirntoten kein Organ entnommen werden darf. Der Bundestag will dies nun ändern, eine Widerspruchslösung wird diskutiert: Wer nicht ausdrücklich Nein zur Organspende sagt, ist zu dieser bereit. René Knabner will sich zur politischen Debatte nicht explizit äußern. Aber er betont, dass auch künftig der „mutmaßliche Patientenwille“ entscheidend sein muss. Und zwar der zum aktuellen Zeitpunkt, nicht etwa der vor Jahren geäußerte.

Viele Akteure kümmern sich um eine Organspende

Hat er einen hirntoten Patienten vor sich, muss er nach dem Transplantationsgesetz diesen der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) als potenziellen Spender melden – selbst wenn noch nicht mit den Angehörigen gesprochen wurde. Es gilt, zunächst die Intensivtherapie fortzusetzen, um die Organe zu erhalten.

Wurde einer Spende zugestimmt, kommt ein Koordinator der DSO aus Leipzig nach Nordhausen und nimmt Kontakt zu Eurotransplant auf, die jene Patienten in Deutschland, Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Slowenien und Ungarn gelistet haben, die auf ein Spenderorgan warten. Die Organspende ist ein Prozess auf den Schultern vieler Akteure – auch, um einem Organhandel vorzubeugen.

Ist ein Empfänger gefunden, steht am Südharz-Klinikum die Explantation der Organe an: Meist erfolgt das nachts, wenn keine geplanten Operationen anstehen, oft dauert dies drei bis vier Stunden.

Die Liste der Wartenden ist lang in Deutschland, länger noch als vor Jahren. Ob mehr Spendenwillige gebraucht werden? „Gesundheitspolitisch wäre es billiger, wenn die Warteliste nicht so lang wäre“, sagt Knabner. Andererseits wolle er „das hohe Recht der Selbstbestimmung“ nicht aufgeben.