Orgelgottesdienst in Neustadt mit Barockcellist

Neustadt. Das Jahr der Orgel wird fortgesetzt – am Samstag mit einem Konzert in der St.-Georg-Kirche.

In Neustadt geht „Das Jahr der Orgel“ weiter – diesmal zusammen mit dem Cello. Die berühmte Ladegastorgel in der Kirche erklingt seit Jahren regelmäßig zum Konzert und in ganz vielen Gottesdiensten. Das soll im Jahr der Orgel natürlich nicht anders sein. Deswegen feiern die Neustädter den zweiten Orgelgottesdienst in diesem Jahr am Sonnabend, 19. Juni, ab 19 Uhr. Christine Heimrich an der Orgel wird unterstützt vom Barockcellisten Georg Zeike aus Leipzig. Außerdem kommt eine nach historischem Vorbild gebaute Truhenorgel zum Einsatz. Eintritt ist frei.