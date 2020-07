Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgelsommer in Limlingerode

In der Dorfkirche von Limlingerode erklingen am Sonntag, dem 12. Juli die „Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Der Organist Theophil Heinke, Leiter der Konzertreihe Thüringer Orgelsommer, hat das beliebte Werk der Klassik für Violine und Orgel bearbeitet. Den virtuosen Part der Solo-Violine übernimmt der Geiger David Gorol, der mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Ensemble Berolina zweimal den Echo Klassik und 2019 auch den Opus Klassik als hohe Auszeichnung erhalten hatte. Das Konzert beginnt 15 Uhr, ein zweites um 17 Uhr. Einen Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände ist die Sitzplatzanzahl in der Kirche reduziert. Reservieren lässt sich ein Sitzplatz per E-Mail: konzertreihe@orgelsommer.de