Sturm im Harz: Orkan Ciaran hält die Brockenbahn im Bahnhof

Nordhausen. Leitung der Harzer Schmalspurbahnen rechnet mit weniger Auswirkungen auf die Strecke zum Brocken als beim Durchzug des Sturms Kyrill.

Der Orkan Ciaran hat am Donnerstag auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) genötigt, ihren Verkehr einzuschränken. Wie Pressesprecherin Heide Baumgärtner mitteilte, fuhren am Donnerstag die Züge der HSB nur noch bis Schierke. Darüber hinaus, von Wernigerode auf den Brocken, war es zu gefährlich geworden.

Zwar rechnete Baumgärtner im Gespräch mit dieser Zeitung nicht damit, dass die Windspitzen bis 100 Kilometern pro Stunde, die der Deutsche Wetterdienst angekündigt hatte, den Loks und Wagen gefährlich würden. „Aber sie gefährden unsere Mitarbeiter und Fahrgäste. Außerdem liegen inzwischen zu viele Bäume auf der Strecke. Deshalb haben wir am Morgen den Betrieb auf diesem Abschnitt eingestellt“, erklärte Baumgärtner.

Sie rechnet damit, dass sich bis zum Freitag der Sturm wieder gelegt hat. Dann gibt es aber erst mal Knochenarbeit für einen Erkundungstrupp, der die Strecke abfährt, denn die HSB räumt selbst. „Das ist in der Regel ein Triebwagen, auf dem Männer mit Kettensägen mitfahren. Die sägen dann alles klein, was auf den Gleisen liegt und räumen es an die Seite“, sagte Baumgärtner.

Sie geht davon aus, dass es längst nicht so schlimm werde, wie bei Kyrill. Wegen vorangegangener Stürme, der Käfer- wie Brandschäden seien längst nicht mehr so viele Bäume da, „aber immer noch genug“. Die Brockenbahn könne also, wenn alles gut geht, am Freitag um 9.40 Uhr wieder losdampfen.