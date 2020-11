Ortschronistin mit kritischem Geist

Lia Momberg ist ein kritischer, aufgeweckter Geist. Die Woffleber Ortschronistin schreibt gern „Geschichten über die Geschichte unserer Heimat“, wie sie es nennt. Das bedeutet, dass die 72-Jährige nicht nur die Ortschronik seit 2012 fortschreibt, sondern immer wieder aktuelle Themen aufgreift und darüber in der Ellricher Zeitung, dem Amts- und Informationsblatt der Stadt Ellrich, schreibt.

Jüngstes Beispiel ist ein Beitrag in der November-Ausgabe über das Dorf Bischofferode, einen Ortsteil von Appenrode. „Im dortigen Gutshaus saß 1944 ein Führungsstab der SS für das Stollenbau-Projekt B 3 am Himmelsberg, in einer der Scheunen waren 300 Häftlinge untergebracht“, berichtet Momberg. Diese Häftlinge seien für die Errichtung des Barackenlagers an der Zorge und der Auffüllung der Fahrstraßen sowie für die Verlegung des Mühlgrabens und der Zorge unterhalb des Himmelberges verantwortlich gewesen, nennt sie eine wichtige Begebenheit der Dorfgeschichte.

Im April 2015 war am Himmelsberg unweit des Stolleneingangs eine Gedenktafel zur Erinnerung an das Außenlager in Woffleben aufgestellt worden, nur gut 100 Meter vom Wohn- und Geburtshaus von Lia Momberg entfernt. „Das war eine sehr ergreifende Veranstaltung, als einige ehemalige Häftlinge diesem Ort des Grauens einen Besuch abstatteten“, erinnert sie sich.

Stoff für ihre Geschichten findet sie unter anderem im Nordhäuser Kreisarchiv. „Dorthin habe ich gute Beziehungen und recherchiere zur Geschichte Wofflebens und seiner Umgebung“, erklärt die Ortschronistin. „Ich kann nicht zu Hause still mit der Stricknadel herumsitzen, sondern bringe mich gern ins Gemeindeleben ein“, beschreibt sie sich. So ist sie seit zehn Jahren in der Gruppe „Glückauf Südharz“ aktiv. „Das sind altgediente Bergleute, die den Kontakt untereinander nicht verlieren wollen und sich regelmäßig zu interessanten Vorträgen treffen“, berichtet sie. Die Themen reichen von der regionalen Bienenwelt bis hin zur Geschichte der V-Waffen im Südharz.

Auch in der Kirchengemeinde ist Momberg sehr aktiv. „Wir treffen uns einmal im Monat zum Gemeindenachmittag mit Kaffee und Kuchen“, führt sie aus. Dort liest sie aus der Ortschronik vor, was zu einem regen Gedankenaustausch führe. „Die Leute bringen sich gut ein und diskutieren gern mit“, hat sie beobachtet.

Die Ortschronik hat sie 2012 übernommen. Mittlerweile sind einige Ordner mit Artikeln gefüllt. Im Jahr 1993 hatte die Gemeinde Woffleben das Chronik-Projekt gestartet, vier ABM-Kräfte waren damit beauftragt und führten es in drei Bänden bis 2008 fort.

Momberg ist auch deshalb die richtige Person für diese Aufgabe, weil sie die Dorfgeschichte kennt wie kein anderer. Seit Anfang der 70er-Jahre arbeitete sie als Buchhalterin in der Gemeindeverwaltung, trat auch in den Gemeinderat ein. „Du kannst reden, also kannst du auch Bürgermeisterin werden“, habe der damalige Bürgermeister Schulze zu ihr gesagt. 1980 wurde sie in dieses Amt gewählt und amtierte bis 1993. Im März 1994 verlor Woffleben seine Eigenständigkeit und wurde Ortsteil von Ellrich.

„Damals habe ich meinen Verwaltungsfachwirt gemacht und wechselte zusammen mit weiteren drei Mitarbeitern aus Woffleben in die Ellricher Stadtverwaltung“, blickt sie zurück. Dort übernahm sie das Einwohnermeldeamt, was sie bis zu ihrer Rente im Jahr 2011 leitete.

Auch heute noch verfolgt sie das Leben und die Politik in der Einheitsgemeinde mit kritischem Blick. „Hin und wieder wünsche ich mir mehr Gehör in der Stadtverwaltung“, sagt sie. Als Beispiel nennt sie ihren Vorschlag, einen Wanderweg vom Woffleber Sportplatz entlang des Himmelsberges bis zum Bromberg nach Niedersachswerfen anzulegen. „Darauf habe ich leider keine Resonanz erfahren“, bedauert sie.