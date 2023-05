Ortsgespräch in Bleicherode zur Zukunft der Innenstädte

Bleicherode. Warum die Ministerin in Bleicherode das Gespräch sucht und was Inhalt der Diskussion sein soll.

Thüringens Innenstädte befinden sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Der demografische Wandel, ein geändertes Verbraucherverhalten und die Digitalisierung führen dazu, dass Innenstädte zunehmend mit Leerständen zu kämpfen haben. Zugleich wachsen die Anforderungen an attraktive Stadtzentren mit besonderer Freizeit- und Erlebnisqualität. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, lädt Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am 15. Mai zu einem Ortsgespräch nach Bleicherode.

Wie kann die Funktionsvielfalt der Innenstädte langfristig erhalten und Aufenthaltsqualität gesichert werden? „All das möchten wir mit Kommunen, Bürgern, Verbänden und Vereinen diskutieren“, so die Ministerin. Beginn ist 17 Uhr im Kulturhaus.