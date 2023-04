Ortsgespräch zur Zukunft der Innenstädte in Bleicherode

Bleicherode. Ministerin Karawanskij lädt für den 15. Mai nach Bleicherode ein. Wie man den Leerstand in den Zentren bekämpfen kann, soll im Kulturhaus diskutiert werden.

Die Thüringer Innenstädte befinden sich im tiefgreifenden Strukturwandel, die Herausforderungen sind enorm. Der demografische Wandel, ein geändertes Verbraucherverhalten und die Digitalisierung führen dazu, dass Innenstädte zunehmend mit Leerständen zu kämpfen haben. Zugleich wachsen die Anforderungen an attraktive Stadtzentren. „Innenstädte der Zukunft müssen multifunktionale Orte für Freizeit, Bildung, Handel, Kunst und Kultur, Gesundheit und Wohnen sein. Die Vitalität unserer Innenstädte setzt neue Strategien und Lösungen voraus“, sagt Ministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Wie kann die Funktionsvielfalt der Innenstädte langfristig erhalten und Aufenthaltsqualität gesichert werden? Was lässt sich gegen Leerstand unternehmen? „Das möchten wir mit Kommunen, interessierten Bürgern, engagierten Verbänden und Vereinen diskutieren“, so die Ministerin. Termin für das Ortsgespräch zur Zukunft der Innenstädte im Bleicheröder Kulturhaus ist am 15. Mai um 17 Uhr.