Osterferien im Familienzentrum

Nordhausen. Was Kindern alles im Ferien- und Freizeitangebot des Familienzentrums Nordhausen geboten wird.

In den Osterferien gibt es wieder ein vielfältiges Ferien- und Freizeitangebot für Kinder im Nordhäuser Familienzentrum. Das Angebot in den Räumlichkeiten der Alexander-Puschkin-Straße 28 richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren. Vom 3. bis 6. April, jeweils von 9 Uhr bis 14 Uhr, wird gemeinsam gespielt, Picknick gemacht, ein besonderer Ausflug unternommen, gebastelt sowie auf den Frühling und auf Ostern eingestimmt. Für die Teilnahme an der Ferienbetreuung wird für die gesamte Woche inklusive Mittagessen und Materialien ein Unkostenbeitrag von 32 Euro erhoben.

Wer Interesse hat, meldet sich bis zum 27. März unter Tel. 03631 / 462650 oder per E-Mail an familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk an.