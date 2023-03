Osterfeuer im Kreis Nordhausen in Vorbereitung: Hesserode nimmt im Vorfeld Holz an

Hesserode. Damit das Osterfeuer im Nordhäuser Ortsteil Hesserode kräftig lodern kann, wird viel Holz benötigt. Wann die Annahme ist und welches Holz nicht abgegeben werden darf:

Auch in Hesserode soll in diesem Jahr wieder das Osterfeuer lodern. Wer dafür Holz zur Verfügung stellen möchte, kann dieses am 18. sowie am 25. März jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Kleinwertherstraße neben den THW anliefern. Angenommen werden Baum- und Heckenschnitt. Behandelte Hölzer sind von der Annahme ausgeschlossen. Das Osterfeuer wird am Ostersamstag, dem 8. April, ab 18 Uhr stattfinden.