Osterspaß im Kreis Nordhausen: Kinder haben Freude am Ostereiersuchen

Ilfeld. Bevor das Summen und Brummen im Ahornpark in Ilfeld dominieren, sind erst einmal viele glückliche Kinder zu hören. Der Verein hat wieder für ein tolles Event gesorgt.

Mit jedem Ei wird der Korb schwerer. Doch das macht der vierjährigen Lucia nichts aus. Sie sucht weiter nach den bunten Ostereiern, die im Ilfelder Ahornpark versteckt worden sind. Und die Kleine freut sich über jeden Fund.

Nicht weniger fröhlich schaut ihr die Mama zu: „Es ist sehr schön hier“, schwärmt Desiree Neumann-Baumbach. Klasse sei die Aktion, den Kindern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam auf Ostereiersuche zu gehen. „Das macht mehr Spaß als allein daheim im Garten.“

Lucia ist zum ersten Mal dabei. Größere Kinder haben einen Vorteil, der aus ihren Erfahrungen der vergangenen Jahre resultiert. Sie flitzen durch den Park, wissen ganz genau, wo sie suchen müssen. Doch die Neulinge müssen sich nicht sorgen: Es ist genug für alle da.

Dank Maik Fiedler vom Ilfelder Edeka-Markt. Er ist der Sponsor, hat dem Ahornpark-Verein 420 kunterbunte Ostereier geschenkt. Mitglieder des Vereins haben das Verstecken übernommen. Sie starten damit zwar erst eine halbe Stunde vor dem Termin, sind aber dennoch rechtzeitig fertig. Übung macht den Meister.

Die Frauen und Männer vom Ahornpark-Verein sind nicht nur zu Ostern flink, sondern ganzjährig fleißig. Vor wenigen Tagen haben sie ihren Arbeitseinsatz zum Frühjahrsputz geleistet. Selbst Regenwetter kann sie nicht stoppen.

Unermüdlich haben sie vor allem das alte Laub aus dem Park entfernt. Es waren „gefühlt Hunderte Schubkarren“, berichtet Vereinssprecherin Judith Hesse. Und für die Blühwiese am Insektenhotel haben die „Ahörner“ frischen Samen gestreut. Hier soll es bald summen und brummen.

Doch jetzt sind erst einmal nur die begeisterten Kinder zu hören. Vereinschef Martin Hesse schaut vergnügt dem Treiben zu. „Da geht einem das Herz auf“, sagt er. „Wir freuen uns sehr darüber, wie viele heute gekommen sind.“ Dass der Park so gut angenommen wird, bestärke den Verein in seiner Arbeit.

Demnächst sei das Mähen geplant. Aber nicht mehr im gesamten Areal. „Im hinteren Teil des Parks wollen wir es wild wachsen lassen“, erklärt Martin Hesse. Dort soll ein Insektenparadies entstehen.

Seit 2014 kümmert sich der Verein um „dieses wunderschöne bewusst angelegte Stückchen Natur“. Inzwischen hat er schon 137 Mitglieder. Etwa 300 Ahorngewächse machen den Ort so einzigartig.

Die Dürre der vergangenen Jahre hat auch in Ilfeld ihre Spuren hinterlassen. Aber der Verein will dem Klimawandel die Stirn bieten. Eine Wasserleitung soll helfen. An den Fässern stehen im Sommer Gießkannen. Der Verein hofft auf die Hilfe der Wanderer und Spaziergänger. Wer den Park im Sommer durchquert, könnte schnell mal den einen oder anderen Baum gießen.

Anfang Juni plant der Verein wieder sein Ahornparkfest

Der nächste Höhepunkt ist am 4. Juni geplant. Dann steht das Ahornparkfest auf dem Programm. Wie in der Vergangenheit sollen auch diesmal Hunderte Besucher in den Park gelockt werden. Dabei helfen unter anderem die Kinder der Ilfelder Grundschule und der Nordhäuser Liedermacher Ronald Gäßlein mit ihren Auftritten. Die Truppe vom Sachswerfer Handwagen übernimmt das Catering.