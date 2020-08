Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Panflöte trifft Orgel im Dom zu Nordhausen

Dass Panflöte und Orgel, zwei scheinbar so gegensätzliche Instrumente, auf ganz eigene Weise miteinander harmonieren können, ist am Sonntag, 16. August, im Nordhäuser Dom zu erleben. Der Berliner Panflötist Helmut Hauskeller spielt das bekannte und doch selten live zu hörende Instrument. An der Orgel begleitet ihn der Sondershäuser Martin Heß, mit dem er schon lange Jahre zusammenarbeitet. Das Programm zeigt die Vielfalt der Instrumente. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Michael Praetorius, Johann Christoph Kellner, Peter Heeren sowie Volksweisen. Das Konzert beginnt 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Tragen der Maske ist nur beim Betreten und Verlassen des Domes notwendig, nicht aber während des Konzertes. Um eine Spende für die Unterstützung der Konzerte im Dom wird am Ausgang gebeten.