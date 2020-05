Park Hohenrode in Nordhausen braucht Gießpaten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Park Hohenrode in Nordhausen braucht Gießpaten

Gern hätte Hannelore Haase, Fördervereinsvorsitzende im Park Hohenrode, den neuen Schaukasten mit Informationen über all die demnächst geplanten Termine bestückt. Doch wegen Corona gibt es nur einen Aushang, der auf den Ausfall der Veranstaltungen hinweist. Dennoch ist die Freude groß, dass der alte und marode Schaukasten dank der Unterstützung der Nordthüringer Kreishandwerkerschaft durch einen neuen ersetzt werden konnte.

Marc Weinrich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, übergab den neuen Schaukasten dem Förderverein. „Wir sehen uns als Partner der Region und damit auch des historisch wertvollen Parks Hohenrode. Und wir werden auch in Zukunft Partner des Fördervereins bleiben“, betonte er. Haase ergänzte: „Mit von uns zur Verfügung gestelltem Material ist hier auf dem Gelände schon einiges im Rahmen dieser Kooperation geleistet worden, was wir so nicht noch zusätzlich hätten stemmen können. Leider wird es jedoch nach aktuellem Stand der Dinge bis Ende August keine Veranstaltungen hier geben können.“ Zudem sind wegen Corona kaum Pflegearbeiten – wie Rasenmahd – möglich. Haase bittet Spaziergänger deshalb um Nachsicht. Denn zugänglich ist der Park weiterhin.

Die Trockenheit dieses Frühjahrs macht den Pflanzen und Bäumen zu schaffen. Wer als Gießpate das Gedeihen der botanischen Schätze unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.