Park Hohenrode wappnet sich in Nordhausen für die Bundesgartenschau

Das Jahr 2020 im Park Hohenrode steht ganz im Zeichen des Jahres 2021. Was zunächst wirkt wie ein Widerspruch, hat mit einem Großereignis in Erfurt zu tun: der Bundesgartenschau. Für die ist Nordhausens Siesmayer-Park einer der Außenstandorte. Und schon vor dem Start am 23. April kommenden Jahres stehen beim Förderverein und der Bürgerstiftung zum Erhalt der Anlage alle Zeichen auf Vorbereitung. „Der Berg ist groß“, sagt Fördervereinschefin Hannelore Haase, blickt sie auf die Liste für noch zu Erledigendes. Immerhin müssen Außenstandorte im Jahr der Schau für Landschaftsarchitektur ein 25-wöchiges Programm bestreiten.

Einige Generalproben für diesen Kraftakt hat sich der Verein schon für dieses Jahr in den Veranstaltungskalender geschrieben. Man werde mit neuen Formaten experimentieren, blickt Hannelore Haase voraus auf Ereignisse wie eine Schatzsuche mitsamt allerlei Überraschungen für Kinder am Ostermontag. Anlass dieser Neuerung sind gute Nachrichten: So habe der Verein zuletzt einige junge Familien hinzugewinnen können, freut sich die Vereinsvorsitzende.

Neu in diesem Jahr ist auch eine Veranstaltung, die mit dem Titel „Die Kraft der wilden Kräuter“ überschrieben ist. Phytotherapeutin Sigrun Grahl wird Besucher hier in die Kräuterwelt des Parks entführen. Wer dieses Jahr in den Ankündigungen der Park-Retter nach dem Dîner en Blanc sucht, wird allerdings auf eine Leerstelle treffen. Stattdessen jedoch einen Abend mit dem Motto „Genuss im Denkmal“ finden. Unter dem anregenden Titel verbirgt sich ein Partyabend mit Live-Musik und Tanz samt Buffet. Weil die Festivität in der Villa stattfinden soll, spricht Haase amüsiert von „Baustellenparty“. Und die soll nun im Zweijahreswechsel mit dem Dinner in weißer Robe abwechseln. „Wir wollen die Spannung und Vorfreude auf beide Formate erhöhen“, erklärt Haase die Idee dahinter.

Mit Café-Betreiber im Gespräch

Dass der Genussabend für immer Baustellenparty bleibt, glaubt Haase indes nicht: Immerhin hofft der Verein durch den Status als Außenstandort auf weitere Förderungen für die Sanierung der Villa. So soll das Untergeschoss des stattlichen Gebäudes saniert werden, sollen ein Zugang und Toiletten barrierefrei gemacht werden. Ob auch die Fassade bis zur Gartenschau in neuem Glanz erstrahlt, vermag Haase aber nicht zu sagen. Ähnlich ungewiss ist auch die Zukunft der Teiche zu Füßen der Villa. Auch ihre Sanierung ist das Ziel, und Haase zufolge laufen bereits Gespräche mit dem Denkmalschutz. Doch die Förderkulisse muss stimmen.

Und zu tun ist auch an anderer Stelle genug: „Wir müssen am Baumbestand arbeiten“, sagt Haase angesichts großer Verluste durch die Trockenheit, der man mit Neuanpflanzungen und den Bau einer Wasserleitung begegnen will. Parallel läuft obendrein das Projekt „Klimaneutraler Park“ in Kooperation mit Hochschule und Jenas Universität, der den Verein vom Wiederaufbau der historischen Gewächshäuser träumen lässt. Hoffnungen hegt Haase zudem auf eine Personalstelle für all die Vorplanungen zur Bundesgartenschau. Bei der Stadt wolle sie hierfür einen Fördermittelantrag stellen.

Während Haase all das berichtet, wandert ihr Blick gen Pavillon. Dort sind die Erfolge aller bisherigen Mühen derzeit am besten sichtbar: Kürzlich sind die lang ersehnten Fenster eingesetzt worden. Folgen sollen nun der Außenanstrich und der historische Boden. In „aufwendiger Kleinstarbeit“ haben Vereinsmitglieder die alten Fliesen aufgearbeitet, sagt Haase voller Dankbarkeit. Vielleicht wird kommendes Jahr ja dann schon wieder Tee serviert in diesem Kleinod. Schließlich soll es während der Bundesgartenschau eine Bewirtung auf dem Areal geben, erzählt Haase, die bereits mit einem Interessenten über das Betreiben eines kleinen Cafés im Gespräch ist.

Noch konkreter sind bereits einige der Thementage im kommenden Jahr. Die sollen sich nach den Wochenmottos in Erfurt richten und mit den gut 20 Kooperationspartnern mal Rosen in den Fokus rücken, sich mit Bienen oder mal mit der französischen Partnerstadt beschäftigen.

Programmhöhepunkte 2020

14. Februar: Valentinstag mit Musik von Mitgliedern und Texten von Anja Eisner, ab 14 Uhr

13. April: Oster-Schatzsuche, Spaziergang für Kinder mit Überraschungen, ab 10 Uhr

4. bis 8. Mai: Woche im Park, gemeinsam lernen, arbeiten und feiern, täglich ab 9 Uhr

9. Mai: Heinrich-Siesmayer-Lauf, ab 11 Uhr, Anmeldung unter www.parkhohenrode.de

10. Mai: Parkfest mit Eröffnung des Pavillons, ab 13 Uhr

16. Mai: Die Kraft der wilden Kräuter, Führung, ab 10 Uhr

14. Juni: Tag der offenen Gärten, Eröffnungspicknick und Führungen, ab 10 Uhr

4. Juli: Sommerkonzert mit Live-Musik, ab 18 Uhr

8. September: Tag des offenen Denkmals, Führungen, ab 10 Uhr

19. September: Genuss im Denkmal, Buffet und Musik, ab 18 Uhr

4. bis 6. Dezember: Weihnachten im Park, kleiner Weihnachtsmarkt mit winterlichen Spaziergängen, ab 14 Uhr