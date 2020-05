Der Park am Hue de Grais in Wolkramshausen.

Park in Wolkramshausen öffnet für Besucher

Er zählt zu den schönsten Flecken im Südharz – der Park am Hue de Grais in Wolkramshausen. Manfred Werthern hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit seinen Söhnen Jakob und Thilo umfangreiche Aufräumarbeiten im Park geleistet. In Absprache mit Bürgermeister Daniel Braun (parteilos) soll der Park ab 11. Mai wieder für Besucher öffnen. Dann sind Spaziergänge werktags von 9 bis 18 Uhr möglich. Der Eingang ist neben dem Parkplatz gegenüber der Linden-Apotheke.

Einst war Hue de Grais das Gutshaus eines kleinen Ritterguts, erbaut um 1680. Bekanntester Bewohner war Graf Robert Hue de Grais (1835–1922). 1997 wurde das Herrenhaus mit Hof und Park der Erbengemeinschaft Hue de Grais zurückgegeben. Es wird seither von Roberts Urenkel Manfred Werthern bewohnt und saniert.