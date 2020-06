Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkhaus-Pläne für Nordhausen: SWG sieht sich am Anfang der Diskussionen

Die SWG will in der Nordhäuser Innenstadt weitere Mieterparkplätze schaffen: Das Wohnungsbauunternehmen plant deshalb auf dem August-Bebel-Platz den Bau eines Parkhauses mit 186 Stellplätzen. Am Montagabend stellte SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan das Vorhaben und das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie erstmals im Stadtentwicklungsausschuss vor.

Vom ursprünglichen Plan, ein Parkhaus am Standort Weberstraße zu errichten, musste sich das Wohnungsunternehmen verabschieden. Hintergrund für diese Entscheidung sind die deutlich gestiegenen Gründungskosten in Kombination mit der sehr engen Bebauung in der Weberstraße zwischen Kino und den Wohnscheiben. „Die Kosten für die Gebäudegründung wären so teuer geworden, dass wir zwischen 26.000 und 28.000 Euro pro Stellplatz hätten aufwenden müssen. Das Projekt wird damit unrentabel“, begründete SWG-Chefin Inge Klaan die Entscheidung, die Planungen für diesen Standort zu beenden.

Das Parkhaus am neuen Standort Bebel-Platz soll in seiner Grundfläche knapp 1600 Quadratmeter groß werden und über drei Etagen mit insgesamt sechs Parkebenen verfügen. Es werden rund 2900 Quadratmeter Grundstücksfläche für das Bauvorhaben benötigt. „Die Kosten belaufen sich hier nach derzeitigen Planungsstand auf rund 17.000 Euro pro Stellplatz“, machte Klaan den Preisunterschied deutlich.

Nach ihren Worten soll der Neubau niedriger als die umliegenden Gründerzeitbauten werden und eine Lamellenfassade erhalten. Die Verkehrsanbindung des Gebäudes an die bestehenden Straßen sei unkompliziert.

Nicht unkompliziert indes sei auch an diesem Standort der Untergrund. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es hier Teiche, die später verfüllt wurden. „Für eine Gründung müssen wir auch hier den Baugrund ertüchtigen“, erklärte Klaan.

Trotz des Parkhausbaus seien auch Veranstaltungen auf dem Platz weiterhin möglich. „Rummel oder Zirkus können und sollen auch mit Parkhaus stattfinden“, sagte Klaan. Auch geht das Unternehmen davon aus, dass auf der übrigen Fläche des insgesamt rund 9000 Quadratmeter großen Bebel-Platzes das Parken wie bisher möglich sein kann. Entscheiden muss das die Stadt Nordhausen.

Die jetzige Oberflächenstruktur lädt nicht zum fußläufigen Überqueren des Platzes ein, schon gar nicht, wenn man mit Abendgarderobe auf dem Weg zum Theater ist. „Leider ist bei einer Nutzung als Veranstaltungsplatz die Oberflächenstruktur nicht beliebig veränderbar. Die großen Fahrgestelle brauchen einen stabilen Untergrund und eine flexible Oberfläche für die Bodenverankerungen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die SWG präferiere als Standort für das Parkhaus das nordwestlichste Areal des Platzes. „Der Standort ist so nah wie möglich an der Kützingstraße gewählt und würde einen architektonischen Endpunkt für die breitdimensionierte Töpferstraße bilden“, so Klaan. Das Parkhaus sei die Chance, dem Bebel-Platz ein neues Gesicht zu geben und es schaffe außerdem die Möglichkeit weiterer Veranstaltungen, wie beispielsweise ein Autokino mitten in der Stadt.

Mit dem Parkhaus soll den SWG-Mietern eine Dauerlösung geboten werden. Denn gerade bei Veranstaltungen auf dem Bebel-Platz finden Anwohner dort oft keinen Parkplatz mehr. Gleiches gilt, wenn der Bebelplatz wegen größerer Veranstaltungen auf dem Petersberg oder in der Innenstadt stark frequentiert wird. Hinzu kommt, dass das Wohnungsunternehmen mehr Nachfragen nach Mieterstellplätzen hat, als es anbieten kann. „Wir haben 60 Nachfragen, die wir momentan nicht bedienen können. 104 weitere Mieterparkplätze fallen in der Tiefgarage der Sparkasse weg. Das Geldhaus hat Eigenbedarf angemeldet, nachdem seine Parkplätze mit dem Theaterumbau weggefallen sind“, erläuterte Klaan die aktuelle Situation.

„Das ist nicht das Ende der Diskussion, sondern erst der Anfang. Wir wollen gemeinsam mit den Nordhäusern eine gute Lösung finden“, warb Klaan für eine breite Bürgerbeteiligung. Weil Veranstaltungen wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wie dem Mindestabstand weiterhin schwierig umzusetzen sind, will das Wohnungsunternehmen vor allem online in den Austausch mit den Nordhäusern gehen. „Bis September werden wir alle wichtigen Informationen und Materialien auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen“, versprach Klaan.