Parteibüros beschädigt: Unbekannte werfen Gullydeckel durch Fensterscheibe

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Parteibüros von AfD und Grüne in zwei Thüringer Städten beschädigt. In beiden Fällen konnten die Töter durch die Polizei noch nicht ermittelt werden. (Symbolbild)

Bad Langensalza/Nordhausen. In den vergangenen Tagen wurden Parteibüros von AfD und Grünen in zwei Thüringer Städten von Unbekannten beschädigt. Als Tatwaffe diente unter anderem ein Gullydeckel.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatten Unbekannte zunächst in der Nacht vom 1. auf den 2. November 2020 in Nordhausen eine Flasche gegen die Fensterscheibe eines Büros der Partei Die Grünen geworfen. Die als Wurfgegenstand benutzte Bierflasche beschädigte das Fensterglas. Der oder die Täter konnten unbekannt entkommen.

Am gestrigen Mittwochabend (4. November 2020) zerstörten Unbekannte dann gegen 21.40 Uhr die Fensterscheibe eines Büros der AfD-Partei in Bad Langensalza. Hier wurde als Wurfgegenstand ein Gullydeckel benutzt. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und die Polizei darüber informiert. Der oder die Täter konnten aber auch in diesem Fall unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung (Telefon: 03631/960).