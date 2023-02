Partys auf vielen Sälen und ein Abschied: Endspurt für die fünfte Jahreszeit in den Vereinen des Südharzes

Landkreis Nordhausen. Wo am Rosenmontag im Landkreis Nordhausen noch einmal richtig gefeiert werden kann und welche Besonderheit der Karneval in Sülzhayn einen Tag später zu bieten hat:

Nur noch wenige Tage dauert die närrische Saison an. Wer noch einmal richtig feiern möchte, der sollte den Rosenmontag nicht verpassen. Viele Vereine laden am 20. Februar zu Partys ein. Ein Highlight verspricht die Veranstaltung in Sollstedt zu werden. Denn nicht nur die Aktiven der Bärenfänger stehen dann auf der Bühne und sorgen für Stimmung im Publikum. Auch vierzig Gäste vom Wertherschen Karnevalsverein haben sich angekündigt, die gemeinsam mit den Wülfingeröder Karnevalisten und den Gastgebern das Programm bestreiten. Los geht es um 19.30 Uhr in der Festhalle.

Auch die Jubilare aus Bleicherode freuen sich auf viele Besucher ab 19 Uhr im Kulturhaus der Stadt. Der Großlohraer Karnevalsverein lässt es auf dem Saal der Gaststätte „Am Anger“ in Friedrichslohra richtig krachen. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ und Livemusiker „Der Norman“. Die Rosenmontagssitzung des Neustadt-Osteröder Carnevalsclubs findet im Saal Hohnstein statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Eine Besonderheit hat der Karneval in Sülzhayn zu bieten. Der Verein hat eine Prinzenbeerdigung im Programm. Diese startet am Dienstag, dem 21. Februar, um 19.11 Uhr im Haus des Volkes.