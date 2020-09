„In meiner Heimat wäre Pater Brown in einer Kirche undenkbar“, sagt Regisseur und Schauspieler Thomas Rohmer (vorn). Doch in Bleicherode stieß er bei Ina Burghardt, Antje Basse und Hans-Christoph Maletz auf begeisterte Mitstreiter.

Stadthallen, Schulen, Bürgerhäuser, Theater – deren Bühnen hat Regisseur und Schauspieler Thomas Rohmer in seiner fast 30-jährigen beruflichen Vita lieben gelernt. In Bleicherode indes will er mit seinen Theatergastspielen in der St.-Marien-Kirche auftreten. Und zwar ausgerechnet mit einem Pater-Brown-Stück.