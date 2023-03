Das Pedelec wurde von einem Betriebsgelände in Nordhausen gestohlen (Symbolbild).

Pedelec in Nordhausen gestohlen – Überwachungskamera zeichnet Tat auf

Nordhausen Von einem Betriebsgelände in Nordhausen hat ein Mann am Mittwochnachmittag ein Pedelec gestohlen.

Am Mittwoch zwischen 14.55 Uhr und 15.27 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann ein Pedelec in Nordhausen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand das E-Bike gesichert auf einem Betriebsgelände in der Rothenburgstraße.

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Bulls Copperhead EVO AM 1. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Deren Auswertung steht den Angaben zufolge noch aus.

Der Täter soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben.

