Per E-Bike durch die Karstlandschaft im Kreis Nordhausen

Klettenberg. E-Bike-Fahrer kommen bei einer geführten Tour durch den Landkreis Nordhausen auf ihre Kosten. Wann und wo die Tour startet und was Teilnehmer erwartet.

Eine Radwander-Tour von circa 36 Kilometern Länge wird am Sonntag, 30. Juli, von Annemarie Jennes aus Limlingerode, Burkhardt Schmidt aus Tettenborn und Firouz Vladi aus Osterode durch die Nordthüringer Karstlandschaft geführt.

Treff ist um 13.45 Uhr an der Gemeindeverwaltung in Klettenberg, Ernst-Thälmann-Straße. Baustellenbedingt ist diese mit dem Auto über die Baustellenfahrstraße zu erreichen. Gegebenenfalls können die Fahrzeuge am Ortseingang nach dem Friedhof abgestellt werden.

Die Abfahrt ist um 14 Uhr. Die Tour führt über Liebenrode, Obersachswerfen, Gudersleben, Woffleben, Mittelbau-Dora, Salza-Spring, Hörningen, Mauderode, nach Steinsee und wieder zurück nach Liebenrode, wo es eine abschließende Rast gibt und der Weg zurück zum nach Klettenberg führt.

Es geht reichlich bergauf und bergab, auf Asphalt, Schotter und kurzen Graswegen, also sind Elektroräder mit vollen Akkus oder gut trainierte Mountainbiker gefragt. Die vier- bis fünfstündige Tour führt auf Teilstrecken des Karstwanderwegs und verbindet Natur, Geologie, Kultur und schöne abwechslungsreiche Landschaftserlebnisse. Unterwegs gibt es mehrere Stopps zu Erläuterungen, Besichtigungen, Erfrischung und Picknick. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.