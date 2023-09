Per Haftbefehl Gesuchter beim Diebstahl erwischt und verletzte Motorradfahrer – die Meldungen der Polizei Nordhausen

Nordhausen In Nordhausen wurde ein Mann beim Diebstahl erwischt. Es stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Nordhausen

Zwei verletzte Motorradfahrer

Am Freitag gegen 7.30 Uhr wollte eine 21-Jährige mit ihrem Auto aus Richtung Nordhausen an der Kreuzung Nordhäuser Straße nach links in Richtung Kohnsteinbrücke abbiegen. Laut Angaben der Polizei war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgestellt. Dabei habe sie das Kleinkraftrad eines 17-Jährigen übersehen, der aus Niedersachswerfen in Richtung Nordhausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Auch eine 16-jährige, die mit ihrem Motorrad dahinter fuhr, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei zu Fall. Beide verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro

Beim Diebstahl erwischt

Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurde ein 25-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in Nordhausen Ost beim Diebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilte, packte er Lebensmittel im Wert von 18 Euro in seinen Rucksack wollte den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass gegen den Dieb ein offener Haftbefehl vorliegt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kellereinbruch

In der Hardenbergstraße brachen Unbekannte vom Donnerstag zum Freitag den Keller in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten Werkzeuge, Akkugeräte und einen Bollerwagen im Wert von etwa 700 Euro.

