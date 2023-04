Per Pedes von Wernigerode nach Nordhausen: Für die Harzquerung sind keine Anmeldungen mehr möglich

Zum 42. Mal findet am 29. April die Harzquerung als größte Lauf- und Wanderveranstaltung in der Harzregion statt. Sie wird von Alexander Brune (Mitte) organisiert. Unterstützt wird er dabei von Immo Kramer (Stadt Wernigerode), den Landräten der Landkreise Harz und Nordhausen, Thomas Balcerowski und Matthias Jendricke, sowie den Sportkoordinator des Landkreises Nordhausen, Werner Hütcher (von links).

Wernigerode. Die Anzahl der maximal möglichen Starter für die Lauf- und Wanderveranstaltung Harzquerung ist mit 1200 inzwischen erreicht. Teilnehmer aus 16 Nationen sind am 29. April dabei.

Bereits zum 42. Mal findet am Samstag, 29. April, die Harzquerung als größte Lauf- und Wanderveranstaltung in der Harzregion statt. Organisiert wird die traditionelle Veranstaltung durch den Ski-Klub Wernigerode 1911, welcher von über 100 ehrenamtlichen Helfern aus unterschiedlichen Vereinen und Einzelakteuren der Harz- und Südharzregion unterstützt wird.

Mediale Unterstützung erfährt die von Wettkampfleiter Alexander Brune organisierte Veranstaltung auch durch die Landräte des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), und des Landkreises Nordhausen, Matthias Jendricke (SPD). Zusammen mit dem Vertreter des Oberbürgermeisters aus der Stadt Wernigerode, Immo Kramer, und dem Sportkoordinator des Landkreises Nordhausen, Werner Hütcher, luden sie hierzu am 13. April zur Pressekonferenz ins Rathaus nach Wernigerode ein, teilt Jessica Wilhelm vom Nordhäuser Landratsamt mit. Bei dieser wurde über den aktuellen Stand der Veranstaltung informiert.

Gelaufen und gewandert wird von Wernigerode nach Nordhausen

Die Popularität der 1980 von Herbert Pohl noch unter dem Namen Harzüberquerung ins Leben gerufenen Veranstaltung von Wernigerode über Benneckenstein nach Nordhausen ist ungebrochen. Wie auch im vorigen Jahr ist die Zahl der maximal möglichen Anmeldungen von 1200 Startern bereits erreicht. Selbst mit 83 Jahren ist der Weg über die unbefestigten Waldstrecken und die zu überwindenden knapp 1000 Höhenmeter für die älteste Läuferin nicht zu weit.

Die Wanderer aus insgesamt 16 Nationen machen sich in Wernigerode schon ab 5 Uhr auf den Weg in das 51 Kilometer entfernte Nordhausen im Südharz, und um 8.30 Uhr folgen am Start die Läufer. Ein wichtiges Etappenziel auf der Strecke ist Benneckenstein, wo für einige Wanderer und Läufer nach 25 Kilometern die Harzquerung endet oder alternativ die Lauf- und Wanderstrecke in Richtung Rolandstadt begonnen werden kann.

In Nordhausen werden die Läufer und Wanderer im Albert-Kuntz-Sportpark erwartet. Das Landratsamt Nordhausen und die Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen unterstützen tatkräftig die Veranstaltung. Ab Mittag treffen die ersten Läufer im Sportpark ein. Auch Landrat Matthias Jendricke wird wie in den Vorjahren vor Ort sein, um die Siegerehrungen vorzunehmen.

Weitere Informationen zum Lauf online unter http://www.harz-querung.de