Während der Corona-Pandemie fanden die Beratungen der Barmer in Nordhausen online und per Telefon statt (Symbolbild)

Persönliche Beratung bei Versicherung in Nordhausen wieder möglich

Nordhausen. Die Mitarbeiter der Barmer in Nordhausen beraten Kunden ab sofort wieder vor Ort.

Die Mitarbeiter der Barmer-Versicherung in Nordhausen beraten ab Montag wieder vor Ort. Möglich wird die Öffnung der Geschäftsstelle durch die anhaltend niedrige Inzidenz, die im Kreis auf unter 100 gesunken ist. „Es ist schön, dass wir wieder für alle Kunden persönlich da sein können”, sagt Peter Behrschmidt, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Nordhausen. Von 9 bis 18 Uhr können sich Kunden wieder in der Bahnhofstraße 18 beraten lassen.