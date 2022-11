Pestalozzi-Schüler aus Nordhausen gewinnen Preis bei einem Plakatwettbewerb

Nordhausen. Schüler zeichnen Friedensplakate und sichern ihrem Förderzentrum damit einen Geldgewinn.

Das staatliche regionale Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ in Nordhausen hat sich an dem Friedensplakatwettbewerb des Lions-Clubs beteiligt. Dabei erzielten die Schüler einen Gewinn in Höhe von 500 Euro. Das Geld soll für die geplante Anschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten verwendet werden, berichtet Schulleiter Jörg Lorenz. Überreicht wurde der Gewinn an die Schule durch Holger Richter (links im Bild) und Philip Heiser (rechts im Bild). Die Schüler Anton, Xenia, Michelle und Elias freuten sich sehr über dieses Geld, das sie mit ihren Plakaten gewinnen konnten.