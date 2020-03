Petersdorf freut sich auf Mannschaftswagen für die Feuerwehr

Gute Nachrichten für die Petersdorfer Feuerwehr: In diesem Jahr soll das Gerätehaus saniert werden. Fachleute feilen bereits an den Plänen. Ende des Jahres soll die Wehr auch einen neuen Mannschaftswagen bekommen, freut sich Ortsteilbürgermeister Jens Karnstedt. Der alte Wagen war letztes Jahr während eines Einsatzes kaputtgegangen, als sich im Eifer des Gefechts ein Unfall ereignet hatte.

Auch ein neues Löschfahrzeug ist für die Petersdorfer in Sicht. „Unser W50 ist über seine Zeit hinaus“, sagt Jens Karnstedt. Und Reparaturen werden immer schwieriger. Deshalb soll der Oldtimer im Jahr 2022 ausgetauscht werden. „Wir sind die letzte Nordhäuser Ortsteilfeuerwehr, die noch einen W50 im Einsatz hat“, unterstreicht Karnstedt. Mit dem neuen Löschfahrzeug erhöht sich dann sofort die Einsatzbereitschaft der Petersdorfer. Denn für das zukünftige Auto haben mehr Kameraden die erforderliche Fahrerlaubnis als für den gegenwärtigen W50.

Jugendclub öffnet ab Sommer zweimal in der Woche

Reanimieren wollen die Petersdorfer ihren Jugendclub im alten Fachwerkhaus an der Hauptstraße. Ab Sommer soll er dem Dorfnachwuchs wieder zur Verfügung stehen. Geöffnet ist er dann zweimal pro Woche nachmittags, in fernerer Zukunft vielleicht auch samstags. Eine Betreuerin aus dem Dorf übernimmt die Aufsicht. Zur Ausstattung soll auf jeden Fall ein Tischkicker gehören. Beantragt ist er bereits. Und die Stadt habe einen positiven Bescheid auch schon in Aussicht gestellt, ist Karnstedt guter Dinge.

Ebenso optimistisch blickt der Bürgermeister dem neuen Dorfgemeinschaftshaus entgegen. Die Baupläne nehmen Gestalt an. Demnächst soll das Projekt vorgestellt werden. Damit erfüllt die Stadt eines ihrer Versprechen aus dem Eingemeindungsvertrag. Die Petersdorfer erhoffen sich von dem Haus, künftig auch wieder einen geeigneten Ort für größere Familienfeiern zu haben. Gegenwärtig ist dies ein echtes Manko im Dorf.