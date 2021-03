Pfeifen auf letztem Loch

Hans-Peter Blum ist TA-Redakteur in Nordhausen.

Kommentar: Hans-Peter Blum über das Dahinsiechen des Einzelhandels

Der Einzelhandel pfeift auch in Nordhausen auf dem letzten Loch. Das Bestell- und Abholsystem, das momentan erlaubt ist, reicht bei Weitem nicht aus, um die weggebrochenen Einkünfte der Händler auszugleichen. Das Sprichwort „Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“ passt gut, um die derzeitige Situation zu beschreiben.

Doch es gibt auch Gewinner in der Krise. Der Marktkauf zum Beispiel bietet neben Lebensmitteln auch Waren des täglichen Bedarfs an, die es sonst derzeit nicht zu kaufen gibt. Das macht viele Händler wütend.

Wie lange diese noch durchhalten, weiß niemand. Sicher scheint nur, dass einige auf der Strecke bleiben werden. Dabei sieht es in Nordhausen noch vergleichsweise passabel aus. Bei einem Besuch in Riesa in Sachsen, einer Stadt mit einer vergleichbaren Größe wie Nordhausen, hat sich ein Südharzer unlängst regelrecht erschrocken, wie viele Läden dort bereits für immer geschlossen haben.

Auch um solche Horrorszenarien abzuwenden, will die frühere Oberbürgermeisterin Barbara Rinke eine Initiative zur Wiederbelebung des Nordhäuser Einzelhandels starten und ruft zu einem breiten Pakt für die Innenstadt auf. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Initiative nicht zu spät kommt und noch etwas zum Retten vorhanden ist.