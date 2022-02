Freiwillige Helfer gesucht: Pflege-Einsatz für Wiese auf Mühlberg bei Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Die Landschaft soll aufgewertet, Sträucher und Stockausschläge entfernt werden. Ein Landschaftsverband sucht noch freiwillige Helfer.

Das Hotspot-Projekt „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ in Trägerschaft des Südharzer Landschaftspflegeverbandes plant in Kooperation mit dem Naturpark einen öffentlichen, Landschaftspflegeeinsatz zur Aufwertung einer naturschutzfachlich sehr wertvollen Wiesenfläche auf dem Mühlberg bei Niedersachswerfen, kündigt Verbandssprecherin Silke Staubitz an. Für Freitag, 25. Februar, sind Helfer zwischen 13 und 16 Uhr eingeladen, auf dieser Fläche einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Gipskarstlandschaft des Südharzes zu leisten. Unter fachkundiger Anleitung sollen Sträucher und Stockausschläge manuell entfernt und das Schnittgut zusammengetragen werden. Bei der gemeinsamen Arbeit können sich die Teilnehmer über Themen der Landschaftspflege und des Naturschutzes austauschen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Infopavillon am Mühlbergsweg. Ortskundige können sich gern auch ab 13 Uhr auf der Wache auf dem Mühlberg einfinden.

Der Verband stellt Werkzeuge sowie Schutzhandschuhe und empfiehlt eigene Arbeitsschutzkleidung. Die Veranstalter laden im Anschluss an die Arbeit zu einem kleinen Imbiss am Infopavillon ein.

Anfragen per E-Mail an:hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de