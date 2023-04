Pflege von Nordhausens wichtigstem Gartendenkmal steht auf der Kippe

Zwei Fassadenseiten der Kneiff-Villa sind bereits erneuert, bis 2024 sollen auch die anderen beiden in neuem Glanz erstrahlen.

Nordhausen. Weil das Jobcenter keine Arbeitskräfte mehr finanziert, wissen die Mitglieder des Fördervereins vom Park Hohenrode nicht mehr, wie dessen Pflege zu schaffen sein soll. Nun setzen sie auf die Stadt.

Das neue Bürgergeld, davon ist Tom Landsiedel überzeugt, ist eine gute Sache. Auch das Frühlingserwachen in der Natur mag der Vorstandschef der Bürgerstiftung vom Park Hohenrode. Beides in Kombination allerdings bereitet ihm und seinen Mitstreitern in Stiftung und Förderverein aktuell ziemliche Sorgen – aus Angst vor einem Wiederverwildern des Parks.

Bis voriges Jahr nämlich konnte der Förderverein immer auf sechs bis acht Leute setzen, die als hundertprozentig geförderte Arbeitskräfte im zehn Hektar großen Park den Rasen mähten und andere landschaftsgärtnerische Arbeiten erledigten. Mit Einführung des Bürgergelds aber gingen Änderungen der Arbeitsmarktförderung einher: Das Jobcenter bewilligte keine einzige Maßnahme mehr. Selbst dem langjährigen Anleiter musste der Horizont-Verein als Maßnahmeträger kündigen.

Seit Januar steht der Förderverein allein da. Und mit jedem Frühlingstag wächst das Gras, steigt die Gefahr, dass der Park verwildert, die Parkstrukturen – einst von Gartenkünstler Heinrich Siesmayer geschaffen – wieder unkenntlich werden: „Käme die Herkulesstaude zurück, wäre die Arbeit der vergangenen 15 Jahre umsonst gewesen“, sagt Tom Landsiedel. Allein für die ehrenamtlich aktiven Vereinsmitglieder – die meisten über 60 Jahre alt – wäre das Mähen nicht zu schaffen.

Die Hoffnung liegt nun auf einem Beschäftigungsprojekt mit der Kreishandwerkerschaft. Allerdings müsste der Förderverein dabei für einen Teil der Kosten selbst aufkommen. Deshalb wandte er sich nun an die Stadt: Mit 35.000 Euro soll diese die Parkpflege in diesem Jahr unterstützen. Die Linke-Fraktion brachte einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat ein. Fraktionschef Michael Mohr wirbt um Zustimmung, schließlich schmücke sich die Stadt auch gern mit dem Park.

In Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) hat er eine Fürsprecherin, auch aus finanziellem Kalkül: „Kann der Park nicht mehr vom Verein gepflegt werden, fällt er an die Stadt zurück. Und für 35.000 Euro bekämen wir die Pflege nicht hin.“

Tom Landsiedel zufolge gibt die Stadt dem Verein zurzeit zwar Zuschüsse, aber nur für touristische Angelegenheiten, nicht für die Parkpflege. Ob sich das dieses Jahr ändert, mochte der Stadtrat am Dienstagabend noch nicht entscheiden – die Mehrheit will das Thema noch einmal im Finanzausschuss beraten.

Fassade soll 2024 fertig werden

2005 hatte sich der Förderverein gegründet. Fünf Jahre später konnte die eigens gegründete Bürgerstiftung den Park aus privater Hand kaufen. Vieles wurde seither erreicht, zuletzt die Sanierung des Pavillons und der Anstrich der Villa auf der Süd- und Ostfassade. In diesem Jahr soll die Westfassade folgen, 2024 schließlich die im Norden. Wobei für letztere die Bundesdenkmalpflegemittel wahrscheinlich nicht reichen, so Landsiedel. Die Hoffnung liegt neuerlich auf bürgerschaftlichem Engagement.

In der Villa werden dieses Jahr Wasser- und Abwasserrohre verlegt. Parallel stehen rund 300.000 Euro teure Planungen an, etwa für Elektrik, Heizung und Sanitäranlagen im gesamten Haus.