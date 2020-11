Pflegeheime im Kreis Nordhausen verschärfen Besucherregelung

Ab September war das aufgrund der Corona-Pandemie verordnete Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen der Region gelockert worden. Doch im Oktober stiegen die Corona-Fallzahlen wieder an, so dass sich Bundes- und Landesregierung genötigt sahen, ab November einen eingeschränkten Lockdown zu verhängen. In der Thüringer Sonderverordnung spielten neue Besuchsverbote in den Heimen jedoch keine Rolle. Wie haben die Träger auf die gestiegenen Fallzahlen reagiert? Corona-Blog: Zwei Menschen sterben im Weimarer Land – Vereinssport im Eichsfeld nun komplett untersagt

„Wir haben von uns aus neue Regelungen getroffen“, sagt Sven Gerlach, Einrichtungsleiter des Altenpflegezentrums St.-Josefshaus in Nordhausen. So ist in seinem Haus seit 2. November wieder eine telefonische Anmeldung notwendig. „Außerdem haben wir die Besuchszeiten auf je eine Stunde am Vormittag und am Nachmittag beschränkt“, erläutert er. Die Besucher treffen sich mit den Bewohnern im räumlich abgetrennten Saal der Einrichtung. „Die Zahl ist auf je sechs Besucher am Vormittag und am Nachmittag begrenzt“, so Gerlach weiter.

Mit dieser Regelung fahre man sehr gut, sowohl Bewohner als auch deren Angehörigen würden sehr verständnisvoll reagieren. „Sollte der Landkreis Nordhausen aber längere Zeit über 50 Neuinfektionen in der Sieben-Tages-Inzidenz liegen, müssten die Regeln noch einmal verschärft werden“, kündigt Gerlach an.

„Wir handhaben die Besuche etwas restriktiver“, berichtet Seniorenwerk-Geschäftsführer Christian Döring über die Regelung in den Altenpflegeheimen Asternhof in Ellrich und Sonnenhof in Ilfeld, wo vorher relativ freizügig verfahren wurde. Nur zwei Besucher pro Bewohner seien gestattet, in Ellrich nur einer. Auch wurden wieder Besuchszeiten eingeführt, eine Voranmeldung sei aber nicht notwendig.

„Wir appellieren an die Angehörigen, die Bewohner nicht mit in ihre Haushalte zu nehmen, weil das unkontrollierbar ist“, führt Döring aus. Spaziergänge seien aber nach wie vor möglich. „Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten werden muss“, betont er.

Einen ganz anderen Weg beschreitet die K&S Seniorenresidenz in Nordhausen. „Wir empfehlen, Besuche in unserem Haus möglichst zu vermeiden“, erklärt Residenzleiter Frank Baumert. Alle Besucher, die nicht auf ihr Erscheinen verzichten wollen, müssen sich vor Ort einem Corona-Schnelltest unterziehen. Nach 20 Minuten würde das Ergebnis vorliegen. Bei negativem Ergebnis könnten die Besucher zu den Bewohnern. „Beide treffen sich in einem geschützten Besucherraum“, so Baumert weiter.

Für ihn ergeben die Schnelltests einen Sinn. Bieten sie doch die Gewähr, dass die Besucher nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sehen längst nicht alle so. „Die Schnelltests sind nicht zielführend, solange sie nicht zielgenau eingesetzt werden“, sagt Christian Döring. Für die Einrichtungen des Seniorenwerks würde derzeit ein Konzept über den Einsatz der Tests erstellt. „Dieses werden wir in der nächsten Woche dem Gesundheitsamt zur Genehmigung vorlegen“, kündigt er an.

TA-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

„Ich habe doch immer fremde Personen dazwischen. Die Tests machen nur im Akutfall Sinn, aber nicht für alle. Das ist nicht handhabbar“, meint Ronald Zocher, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Nordhausen, der in der Kreisstadt mehrere Altenheime betreibt. Sollten die vom Bundesgesundheitsministerium versprochenen Schnelltests eintreffen, werde man aber natürlich darauf zurückgreifen, so Zocher.