Pilgern ist auch im Landkreis Nordhausen möglich: Nun gibt’s einen neuen Pilgerstein

Der erste Wegstein des Jakobuspilgerweges im Landkreis Nordhausen und im Kirchenkreis Südharz wurde in Wülfingerode enthüllt: Die Ortsteilbürgermeisterinnen von Rehungen und Wülfingerode - Nicole Bettge-Winsel und Dagmar Becker, Stephan Domann vom Kirchbauverein Wülfingerode, Magnus Englert, Ortschaftsbürgermeister von Elende, Tobias Tressel (von links), Bürgermeister aus Sollstedt, und eine interessierte junge Dame waren dabei.

Wülfingerode. In Wülfingerode wurde der erste Pilgerstein des Jakobuswegs im Südharz enthüllt. Neun weitere sollen auf der Strecke zwischen Sollstedt und Rehungen folgen. Und auch am Ziel, eine Strecke weiter gen Nordhausen auszuweisen, wird gearbeitet.

An der St.-Elisabeth-Kirche von Wülfingerode wurde am Sonntag ein Pilgerstein der neuen Teilstrecke des deutschen Jakobuswegs zwischen Sollstedt, Wülfingerode und Rehungen enthüllt. Zehn weitere Steine sollen noch entlang des Wegs gesetzt werden, teilte Kirchenkreissprecherin Regina Englert mit.

Der Jakobusweg ist entlang der alten „Heidenstraße“ zwischen Köln und Leipzig angedacht, einer gut 1000 Jahre alten und rund 500 Kilometer langen Heer- und Handelsstraße. Von Köln bis an die Sauerlandgrenze in Nordrhein-Westfalen geht der Weg bereits. In Hessen arbeitet man daran. Das Eichsfeld und jetzt auch ein Anfang im Landkreis Nordhausen bilden eine neue kleine Insel. Ein paar wenige Kilometer fehlen noch, dann führt der 68 Kilometer lange Weg mit 175 Wegsteinen vom Bahnhof Witzenhausen zum Bahnhof Sollstedt.

Viele Widrigkeiten sind überwunden worden

Stephan Domann vom Wülfingeröder Kirchbauverein fiel förmlich ein Stein vom Herzen, als der Weg eröffnet werden konnte. Er erzählte von vielen Diskussionen und Widrigkeiten. Umso größer ist sein Dank an Sollstedts Bürgermeister Tobias Tressel (parteilos) sowie an Dagmar Becker (SPD) und Nicole Bettge-Winsel (parteilos), die Ortsteilchefs von Wülfingerode und Rehungen. Ebenso dankt er all den anderen, die beteiligt waren. Vom ehemaligen Kunstlehrer Schollmeyer, der die Steine bemalte, bis zu den Mitarbeitern des Sollstedter Bauhofs, die den Stein setzten. Das Geld für die Steine bringen die Gemeinden auf. Weitergeführt werden soll der Weg nach Nordhausen über Elende, dem einstigen Pilgerort.