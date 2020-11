Pilotprojekt für Erdwärmenetz entsteht in Werther

Hans-Jürgen Weidt ist bekannt dafür, bei der Energiewende mit großen Schritten voranzugehen. Sei es Windkraft, Solarenergie oder Elektromobilität – der parteilose Bürgermeister von Werther hat schon alle Felder beackert und sie für seine Kommune gewinnbringend umgesetzt. Nun hat er eine neue Idee entwickelt, die in dieser Größenordnung einmalig in Thüringen ist.

„Wir wollen die 33 Grundstücke im Neubaugebiet Lehmkuhle über ein Nahwärmenetz mit klimaneutraler Wärme versorgen“, berichtet der Ortschef von Werther über das neue Pilotprojekt.

Das Besondere daran: Das Nahwärmenetz wird von einem 9000 Quadratmeter großen, oberflächennahen Erdkollektorsystem gespeist. Dieses besteht aus Kunststoffrohren (Kapillare aus Polyäthylen) mit einem Durchmesser von etwa drei Zentimetern, die anderthalb Meter unter der Erdoberfläche verlegt sind. Durch diese Rohre fließt ein Wasser-Glykolgemisch, das sich im Erdkollektor erwärmt und mittels einer Pumpenstation zu den Gebäuden transportiert wird. Dort entzieht eine Wärmepumpe die Energie und überträgt sie auf den Heizkreislauf des Gebäudes. Dann fließt das abgekühlte Wassergemisch zurück in den Erdkollektor, wo es sich erneut aufwärmt und für den Kreislauf wieder zur Verfügung steht.

„Zur Wahrung der Versorgungssicherheit ist das System in zwei Teilsysteme untergliedert, so dass im Havariefall eines Teilsystems das andere die Versorgung sicherstellen kann“, erklärt Projektmanager Tim Hirth von der Thüringer Wärme Service GmbH (TWS) in Erfurt. Der wesentliche Vorteil dieses Kaltnahwärmenetzes, so der genaue Fachbegriff: Aufgrund der niedrigen Systemtemperatur zwischen null und sechs Grad Celsius ergeben sich für den Energietransport keine Wärmeverluste.

Geplant seien 33 Gebäude mit einer zu beheizenden Fläche von 140 bis 160 Quadratmeter, das derzeit größte Neubauprojekt im Südharz. „Die neuen Häuser besitzen eine hohe Energieeffizienz. Mit älteren Bestandshäusern würde die Versorgung über Erdwärme gar nicht funktionieren“, erläutert Bürgermeister Weidt. In jedem der 33 Gebäude werden Wärmepumpen installiert, die eine Heizleistung von 7,5 bis 9 kW für Heizung und Warmwasseraufbereitung besitzen.

Wie wird die Temperatur im Gebäude auf Heizniveau gebracht? „Die Energie aus dem Wärmenetz wird unter Einsatz von elektrischer Energie auf ein Temperaturniveau von 35 bis 40 Grad angehoben und auf den Heizkreislauf übertragen. Dies ist im Prinzip der gleiche Kreislauf wie in einem Kühlschrank, nur genau andersherum“, verdeutlicht der Experte Hirth.

Energieversorgung der Wohnhäuser kann weitgehend autark erfolgen

Sofern der für die Wärmepumpen verwendete Strom regenerativ erzeugt wird, ist das System völlig CO2-neutral. Und genau dies ist der Ansatz von Hans-Jürgen Weidt. „Der benötigte Strom kann über PV-Anlagen auf den Dächern erzeugt werden“, so der Bürgermeister. Damit könnte die Energieversorgung je nach Anlagengröße und Speichertechnologie weitgehend autark erfolgen, was eine große Kostenersparnis mit sich bringt.

„Noch befindet sich das Erdwärme-Projekt in der Planungs- und Prüfungsphase“, betont Weidt. Nun gelte es, Fördermöglichkeiten zu finden, etwa über das Bundesprogramm Wärmenetz 4.0, nennt er ein Beispiel. Er rechne mit einer Förderung von bis zu 50 Prozent. Außerdem müsse noch die Betreiberform geklärt werden.

„Denkbar ist, dass die Energiegenossenschaft Helmetal als Investor und die TWS als erfahrener Wärmeversorger als Betreiber auftritt“, erläutert Weidt.

Er rechne damit, dass in einem ersten Schritt vielleicht zehn der Grundstücke angeschlossen werden. Weitere könnten dann später folgen. Die Kosten für Erdkollektor und Wärmenetz belaufen sich auf etwa 200.000 Euro, schätzt Hirth ein. Für die Eigentümer entstünden Kosten von etwa 15.000 Euro pro Anlage. Diese können sich aber durch die Förderung verringern oder je nach Betreiberform sogar ganz wegfallen.

Der erste Spatenstich für das neue Wohngebiet steht bald bevor. „Dann beginnen wir auch mit der Vermarktung der Grundstücke“, kündigt Weidt an. Erste Voranfragen mit Reservierungswünschen gebe es bereits.