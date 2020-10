Pilze im Steinmühlental

Ilfeld. Die Südharzer Naturparkverwalter laden am 25. Oktober in Ilfeld zu einer Wanderung ein.

Zu einer Pilzwanderung unter sachkundiger Führung laden die Mitarbeiter vom Südharzer Naturpark am Sonntag, 25. Oktober, ein. Treffpunkt ist 10 Uhr der Parkplatz an der Kirche in Ilfeld. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Es geht nach Rothesütte. „Dort lassen wir die Autos stehen und wandern in das Steinmühlental“, blickt Anja Apel, Sachbearbeiterin im Naturpark, voraus.

Auf der dreistündigen Wanderung mit dem Pilzberater Peter Stenzel erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über essbare, ungenießbare und giftige Exemplare. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist notwendig. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Anmeldung per E-Mail an anja.apel@nnl.thueringen.de oder unter Telefon 0361 / 573 93 20 02.