Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pkw brennt im Nordhäuser Darrweg

Etwa 3000 Euro Schaden richteten Flammen am Dienstagvormittag bei einem Pkw-Brand im Nordhäuser Darrweg an, als kurz nach 9 Uhr ein Opel Astra brannte. Zwar waren die Einsatzkräfte der Nordhäuser Berufsfeuerwehr schnell vor Ort, dennoch ist der Pkw durch den entstandenen Schaden nur noch Schrott. Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt am Auto zum Brand. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Straße in dem Bereich voll gesperrt.