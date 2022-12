Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn und flüchtet – Zeugen gesucht

Ein Kleinwagen ist in Nordhausen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Fahrer flüchtete unerkannt.

Am Freitagnachmittag (09.12.2022) gegen 16 Uhr kam es auf der Stolberger Straße in Nordhausen zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und einem Pkw zu einem Zusammenstoß.

Die Straßenbahn fuhr nach dem Kreisverkehr der Dr.-Robert-Koch-Straße auf die Stolberger Straße auf. Ein hellgrauer Kleinwagen fuhr laut Polizei in gleicher Richtung und beachtete laut Polizei die vorfahrtsberechtigte Bahn nicht.

Es kam zur seitlichen Kollision, sodass der Pkw auf der Beifahrerseite deutlich beschädigt worden sein muss. Die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw flüchtete unerkannt. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Nordhausen bittet um Zeugenhinweise von Passanten und Fahrgästen. Wer kann das Fahrzeug genau beschreiben oder hat ein Kennzeichen erkannt? Wie viele Personen saßen im Pkw?

Ohne Fahrerlaubnis und nicht versichert

Am Freitag fiel einem aufmerksamen Bürger gegen 14 Uhr ein Fahrzeug in Nordhausen in der Halleschen Straße auf, dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren.

Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug und dessen 28-jähriger Fahrer in Bielen Im Krug kontrollieren. Das Fahrzeug war nicht versichert und der Fahrer konnte keine für das Bundesgebiet gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Ein Drogenvortest schlug zudem an, sodass noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrer war laut Polizei schon zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden aufgefallen, so dass der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde.

Betrunkener Fahrer in Nordhausen

Am Freitagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann die Sundhäuser Straße in Nordhausen mit einem Pkw Honda. Bei einer Verkehrskontrolle wurde laut Polizei ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille beim Fahrer gemessen. Außerdem schlug ein Drogenvortest an. In der Folge führten die Beamten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein sicher.

