Das Büro in der Küche? Mit einem Recht auf Homeoffice hätte jeder den Anspruch darauf, derart zu arbeiten.

Pohl gegen Recht auf Homeoffice

Ein Recht auf Homeoffice lehnt der AfD-Bundestagsabgeordneter Jürgen Pohl ab. Eine solche Regelung diene vorwiegend dem Interesse des Arbeitgebers an ständiger Erreichbarkeit des Mitarbeiters, der Ausdehnung der Arbeitszeit und einer umgreifenden, digital gestützten Gewinnmaximierung, erklärte er. Durch die Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit werde der Arbeitnehmer „massiv in die (Selbst-)Ausbeutung getrieben“, so Pohl.