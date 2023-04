Politiker stehen Bürgern im Nordhäuser Ortsteil Bielen Rede und Antwort

Nordhausen. Die Fraktion der Linken bereitet sich am 24. April im Nordhäuser Ortsteil Bielen auf den Kreistag vor. Davon profitieren auch die Bürger.

Die Mitglieder der Linken-Fraktion im Kreistag Nordhausen werden am Montag, 24. April, in Vorbereitung auf den nächsten Kreistag am Dienstag, 2. Mai, ihre Fraktionssitzung im Vereinshaus im Nordhäuser Ortsteil Bielen abhalten. Zuvor sei ab 17 Uhr eine öffentliche Bürgersprechstunde geplant, so Parteisprecher Tim Rosenstock.

„Künftig wollen wir vor jeder Fraktionssitzung eine öffentliche Bürgersprechstunde anbieten. Dazu werden wir verschiedene Ortschaften im Landkreis nach und nach aufsuchen. Es ist unser Angebot, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, uns ihren Fragen zu stellen, aber auch Sorgen und Nöte auf- und ernstzunehmen“, erklärt dazu die Fraktionsvorsitzende Heike Umbach.