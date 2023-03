Polizei entdeckt verlassenen Unfall-Transporter im Landkreis Nordhausen

Mackenrode. Ein Transporter, der offensichtlich in einen Unfall verwickelt war, hat zu einer großen Suchaktion mit Hubschrauber und Hund gefühlt.

Die Polizei hat einen Transporter auf einem Feld an der Straße zwischen Mackenrode (Landkreis Nordhausen) und Schiedungen entdeckt, der offensichtlich in einen Unfall verwickelt war. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, waren keine Menschen mehr im oder am Fahrzeug.

Es habe aber so ausgesehen, als ob bei dem Unfall Personen zu Schaden gekommen seien. Die Polizei suchte daher nach Verletzten - auch mit einem Hubschrauber und einem Fährtenhund.

Schließlich konnte die Polizei den Nutzer des Fahrzeugs ermitteln, er war in seiner Wohnung. Die Polizei hatte den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der genaue Unfallhergang sowie weitere Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen.

